今年8月に5児の父となった杉浦太陽さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【太陽飯】ノンの大好きな生ハムとトマトの冷製パスタ！』という動画を投稿。動画では、杉浦さんが、育児休暇中に作っていたという料理を披露。産後の妻・辻希美さんが感動してどハマりしたというメニュー、ぜひチェックしてみてくださいね♪