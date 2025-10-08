今日も元気にお散歩へ出かけたちーちゃん。ご機嫌に歩いていたかと思うと、ふとガラスに映った自分の姿に夢中になってしまいました。 まるで「なんて素敵なわんちゃん♡」と見惚れているように、うっとりとガラス越しに自分を見つめ続ける姿は、ちょっとナルシストっぽくて思わず笑ってしまいます。 こちらが「そろそろ行こう？」と声をかけても、全然動く気配がないちーちゃん。まるで湖に映る自分に恋をして