ことしの新米の出来や品質を消費者に伝えるための報告会が長岡市で開かれました。試食会では来年から一般での栽培が始まる極早生の新品種「新潟135号」も提供され、生産者や流通関係者たちが味を確認していました。ことしの”新米の出来”は？品質や食味を確かめてもらうためJAえちご中越がおととしから行っている米現況報告会です。生産者や卸売業者など約30人が集まりました。〈JAえちご中越 技術指導統括高橋友行さん〉「こと