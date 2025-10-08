2005年にテレビシリーズとして放送を開始した『牙狼＜GARO＞』の初回放送20年を記念した記者会見が、10月7日に西武渋谷店モヴィーダ館 特設会場で行われ、北田祥一郎、小西遼生、藤田玲、肘井ミカ、原作者の雨宮慶太が登壇した。 参考：北田祥一郎、波岡一喜らが『牙狼＜GARO＞ TAIGA』に絶大な自信「本当に面白いです！」 2005年にテレビシリーズとして放送を開始した『牙狼＜GARO＞』。人の“陰我”を