『コミックヴァルキリーWeb版』最新号Vol.148（キルタイムコミュニケーション）から『ダンジョン領主の下克上～いきなりド底辺ダンジョンのマスターにされたゲームデザイナー、ブラック業界を生き抜いた社畜能力で運命を切り開く～』（式神くろ子、原作：石和\／以下、ダンジョン領主の下克上）の連載が開始された。 【写真】式神くろ子、原作：石和\『ダンジョン領主の下克上』