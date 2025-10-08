テロリストが乗った不審な船に対応するため、福山市で関係機関による対策訓練がありました。福山港であった訓練には尾道海上保安部や福山東警察署など、20の機関の約90人が参加しました。訓練は、テロリストが乗った不審な船が港に侵入した想定です。不審船からの銃撃に対し、海上保安官は威嚇射撃で応戦。不審船に飛び移ろうとしたところ、揺れる船にバランスを崩し海に落ちるハプニングもありました。■尾道海上保安部黒岩 真