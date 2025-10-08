8日午後、広島市安佐南区で住宅3棟が焼ける火事がありました。けが人はいないということです。火事があったのは広島市安佐南区長束西の2階建ての住宅です。警察と消防によると午後4時10分ごろ、「1階から炎が出て、ガラスが割れている」と付近の人から通報がありました。■小学生「屋根の上まで炎が燃えててガラスがめっちゃ割れてました」■女性「バーン、バーンいうて5回くらい鳴ったんですよ真っ黒いの（煙）が向こ