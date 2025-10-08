秋の大祭「長崎くんち」は中日(なかび)、6つの踊町が庭先回りに繰り出しています。 沿道には見物客が詰めかけまちはくんちムード一色となっています。 ※くわしくは動画をご覧ください 8日午前6時前の新大工町。 まだ薄暗い中、準備が進められていました。 緊張の中迎えた、7日の前日(まえび)。 その疲れは…？ （新大工町 根曳頭 松元 繁篤さん） 「疲れはないです。きょうも頑張ります。疲れ