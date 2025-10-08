◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部専大２―０中大３回戦（７日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）カード１勝１敗で迎えた３回戦。８月の全日本選手権大会制し、ここまで勝ち点４の中大はこの試合に勝利すれば完全優勝が決まる大一番だったが、専大に完封負けを喫し自力優勝が消滅した。一方、勝ち点を４に伸ばした専大は、９日に予定されている東洋大３回戦に勝利すれば、２０１７年以来８年ぶりの優勝となる。