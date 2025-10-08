日本郵便で配達員の点呼が不適切だった問題で、中国運輸局は8日、新たに県内の2郵便局に対し自動車の使用停止の行政処分を通知しました。処分を受けたのは、田布施町の田布施郵便局（1台、144日間）と、長門市の三隅郵便局（1台、141日間）です。中国運輸局は具体的な違反内容は非公表としていますが、両郵便局ではいずれも不適切な点呼を中心とした違反が確認されたということです。山口県内では1日にも滝部郵便局（下関）、高森