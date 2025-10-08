日本高野連は８日、公式ホームページ上で「プロ志望届」の提出者を更新。名城大付（愛知）の鈴木拓見外野手ら３人が提出し、計１２３人になった。全日本大学野球連盟も同日、ホームページの「プロ志望届」提出者のリストを更新。日本ウェルネススポーツ大東京キャンパスの吉川正太郎捕手が提出し、計１７２人になった。提出期限は、１０月２３日に行われるドラフト会議２週間前の同９日となっている。