◆みやざきフェニックス・リーグ韓国ハンファ０―１２巨人（８日・ＳＯＫＫＥＮ）巨人の森田駿哉投手が、５回無失点の快投を披露した。ハンファ戦に５回から２番手で登板すると、ストライク先行の投球でリズム良くアウトを重ね、８回までは完全投球。９回は２安打を浴びたが、得点は与えずに試合を締めた。スライダー、チェンジアップなどを交えて６奪三振、球場表示では最速１４９キロを計測した。４日の中日とのファーム日