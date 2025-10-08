富山市内で、クマが田んぼを走り回る様子をカメラがとらえていました。8日朝、富山市内に住む住民が自宅の居間から撮影した映像には、田んぼの中をクマが走って行く様子が映っていました。撮影した住民：お墓のあたりから向こうへ逃げていったのではないかと。すごく怖かった。また、すぐ隣の住宅の敷地内では、クマの足跡やふんの痕跡も発見されました。富山市内では8日朝、このほかにもクマのふんや、柿の木に登った痕跡が見つか