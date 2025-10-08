広島市でインフルエンザの感染報告が増加傾向です。広島市によると9月29日からの1週間で、インフルエンザの患者数は21件が報告されました。1医療機関あたり0.6人となり、増加傾向です。また、2件の学級閉鎖が報告されています。広島市は、マスクの着用や手洗いなど、予防対策を呼びかけています。【2025年10月8日放送】