最大瞬間風速70メートルが予想されている台風22号が、伊豆諸島に接近している。8日午後、気象庁が八丈島と青ヶ島に暴風と波浪の特別警報を発表した。9日にかけ伊豆諸島直撃か台風が近づいている東京・八丈島の海岸には白波が立ち、漁港では台風に備え、船をロープで固定する作業が進められていた。勢力が大きいため、普段以上の対策をとっていた。非常に強い勢力で日本の南の海上を北上している台風22号。最新の進路予想では勢力を