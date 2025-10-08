中国一の落差314メートルを誇る雄大な滝。「天の川が舞い落ちてくるような絶景」と紹介される『雲台天瀑』です。しかし10月5日、滝のすぐ横で突然、土砂崩れが発生。山肌が崩れ、岩が滝のように次々と降り注ぎ、白い噴煙となって観光客を襲いました。人気の観光地で突如発生した土砂崩れに、子供たちは号泣しています。この日は国慶節の大型連休で多くの観光客が訪れていましたが、細く入り組んだ遊歩道を大勢の観光客が一斉に戻り