スズキは８日、２０２６年度に軽自動車の電気自動車（ＥＶ）の量産開始を目指すと発表した。スズキは来年１月に初のＥＶ「ｅビターラ」の国内発売を予定しているが、軽自動車規格のＥＶを量産するのは初めて。販売時期などの詳細は明らかにしていない。１０月下旬から東京都内で開かれるジャパンモビリティショーで、試作車「Ｖｉｓｉｏｎｅ―Ｓｋｙ（ビジョンイースカイ）」を展示する。「日常の通勤や買い物、休日のちょっ