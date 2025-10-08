河村たかし衆院議員が、共同代表を務めていた日本保守党を“離党”です。河村たかし衆院議員：「日本保守党で、総理を狙う最後の場所でやっていこうと思っとったんですから。必死になって努力しまして、それだけの成果を上げてきたと、絶対的な自負があります」8日に会見を開いた河村議員は、「百田代表との党勢拡大の手法の違いは埋めがたいものがあった」などとして、日本保守党に離党届を提出したことを明らかにしました。