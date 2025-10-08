読者モデルから、異例の専属モデルに昇格した中川紅葉は、Rayイチの等身大ガール♡ 今回は、中川紅葉が読者のリアルな悩みに答える「お悩み相談室」をお届けします。友だちや恋愛など人間関係の悩みや、ダイエットや睡眠などの美容に関する悩みまで...。親身に答えてくれました！紅葉のお悩み相談室読者のリアルな悩みに答えます！モデルでありながら、どこか友だちのような親近感のある紅葉。そんな彼女に、読者のみんなから