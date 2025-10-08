日本郵便で配達員の飲酒の有無などを検査する「点呼」を適切にしていなかった問題で、東海地方の郵便局でも一部の軽自動車の使用停止が始まりました。 中部運輸局は1日、「点呼」を適切にしていなかったとして、東海3県の8カ所の郵便局で集配などに使う軽自動車の一部を使用停止とする処分を発表しました。 処分をうけたのは愛知県の東栄郵便局、豊根郵便局、岐阜県の小坂郵便局、春日郵便局、上宝郵便局、谷汲郵便局