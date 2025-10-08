東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の9日の天気をお伝えします。福岡県添田町の英彦山には、秋の足音が近づいてきています。黄色く色づいたぎんなんが実るイチョウの木。キンモクセイの小さな花からは、甘い香りが漂っていました。ススキの穂は夏の緑色から秋の白銀へと変化しています。8日は湿った空気の影響で各地とも雲が広がり、一日すっきりしない天気となりました。朝の最低気温は23℃ほどで、7