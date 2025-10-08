福岡県那珂川市の小学生が8日、持続可能な開発目標＝SDGsへの理解を深めるため、山にヒノキの苗を植えました。植樹は、読売新聞西部本社などが進める「九州・山口 未来の森～みんなで学ぼうSDGsプロジェクト」の一環で行われたものです。南畑小学校の5・6年生およそ30人が、新聞用紙を生産する日本製紙が所有する山林の一角にヒノキの苗木250本を植えました。植樹式には、那珂川市の武末茂喜市長、読売新聞西部本社の増田雅