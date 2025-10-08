俳優の磯村勇斗（33）が大井競馬場でミニトークショーを行った。この日行われた第27回ジャパンダートクラシック（Jpn1）のスペシャルゲストとして来場。磯村は、注目馬にクレーキングを挙げ、「前回の東京ダービーを見ていると非常に持久力がある馬で、最後突き放して1位取るんじゃないかなと思っています」と予想を披露した。最後に「僕も一生懸命応援しますので、皆さんと一緒に楽しんでいけたらと思ってます」と集まった