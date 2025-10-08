「第4回日伊ことばの架け橋賞」を受賞した村上春樹さん（右）ら＝8日、東京都内（LambertoRubino撮影）イタリアで出版された優れた日本文学の作者と翻訳者に贈る「第4回日伊ことばの架け橋賞」（伊日財団主催）の授賞式が8日、東京都内で開かれ、「街とその不確かな壁」で受賞した村上春樹さん（76）は「とてもうれしい」と喜んだ。米国文学の翻訳も手がける村上さんは「この賞を頂けたことは、小説家としても、翻訳家としても