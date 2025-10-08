豪雨による災害が相次いでいるインド。北部では土砂崩れが発生し、走行中のバスが巻き込まれました。暗がりの中、作業をする掘削機。周囲には、救助活動を見守っているとみられる多くの人が。すると、奥から担架に乗せられた人が救急車に運び込まれていきました。救急車のそばで人々が叫ぶなど、現場は騒然としていました。地元当局は、この土砂崩れにより、これまでに18人が死亡し、複数のけが人が出ていると明らかにしました。当