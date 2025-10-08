老後の住まいといえば「持ち家なら家賃がかからないから安心」と思う方も多いでしょう。しかし実際には、持ち家だからこそかかる費用があります。その代表が「リフォーム費用」。築年数がたてば家は老朽化し、また高齢になると安全面を強化する必要も出てきます。今回は、老後に必要になる主なリフォーム工事と、その注意点を分かりやすくまとめました。老後に必要なリフォーム工事にはどんなものがある？高齢者向けのリフォームの