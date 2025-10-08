10月8日の「全国高血圧デー」にあわせ、中国医学科学院阜外医院の王増武氏のチームが学術誌『セル（Cell）』の姉妹誌に発表した論文によると、中国の成人の高血圧罹患率は、2021〜2022年で31．6％に達し、2012〜2015年に比べて8．4ポイント上昇しました。地域別では、西部で最も罹患率が高く、2019年には32．9％に達しました。東部と中部は比較的低い水準となっています。また、北部は南部より全体的に高く、これは食習慣、特に北