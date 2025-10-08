仏国際放送局RFIの中国語版サイトは6日、「中国北京の消費が断崖式下落、人民日報は経済情勢を否定しないよう呼び掛け」との記事を掲載した。記事はまず、中国の8月の社会消費財小売総額は前年同月比3．4％増、1〜8月は前年同期比4．6％増となったが、北京市では断崖式下落が起きたと言及。北京市統計局のデータとして、「8月の社会消費財小売総額は前年同月から11．4％減少した」と記し、1〜8月では前年同期比5．1％減だったと伝