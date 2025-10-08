◆みやざきフェニックス・リーグ楽天1―6ソフトバンク（8日、日向）左ふくらはぎ痛からの復帰を目指すソフトバンクの今宮健太内野手（34）が3打数2安打1打点の活躍を見せた。「2番遊撃」でスタメン出場。初回無死二塁の第1打席では、片手で右前に運ぶ技ありの先制適時打を放つと、3回の第2打席では力強いスイングで左中間を破る二塁打を放った。みやざきフェニックス・リーグは6日の開幕日から参戦。ここまで3試合連続の