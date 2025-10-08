ソフトバンクは8日、3軍の練習試合2試合の日程を発表した。3軍が本拠地のみずほペイペイドームでナイターを行うのは異例。クライマックスシリーズ（CS）に出場する1軍投手陣の調整登板も予定されている。▼10月10日午後6時ソフトバンク3軍対西部ガス（みずほペイペイドーム）▼10月11日午後6時ソフトバンク3軍対Honda熊本（みずほペイペイドーム）両試合とも無観客試合だが、若鷹応援隊条件クリア者（10ポイント以上の