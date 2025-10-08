ソフトバンクは8日、ドキュメンタリー映画「映画HAWKSSP！RIT―273日の記憶―」を12月26日から全国35映画館で公開すると発表した。球団製作映画の3作目。パ・リーグ連覇、そして日本一の頂を目指すホークスの戦いを追った長編ドキュメンターリー映画。密着カメラマンが撮影した映像を一つの映画としてつむぎ、273日間の激闘の裏側を描く。