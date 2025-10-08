30グラムで1万円。“究極の抹茶ブランド”、その名も「西尾」です。「西尾」は、日本有数の抹茶の産地・愛知県西尾市の加工業者が連携して手掛けた高品質の抹茶です。厳選された棚式覆い下栽培による碾茶のみを挽き、丁寧に仕上げました。抹茶は近年、海外からの引き合いが強く、伝統的な製法を引き継ぎながらも現代のライフスタイルとの調和も意識しているといいます。価格は30グラム1万円、50缶のみの生産で、10月11日か