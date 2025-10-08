後を絶たない教職員によるわいせつ事件を受け、教育委員会が再発防止を講じていますが、独自の対策に乗り出す学校もあります。訪れたのは府中高校です。■広島県立府中高等学校國藤 生美校長「これは校内で死角となりうる場所をあらいだしてまとめたものです」校舎の図面に書き込みがされていました。青色は、日常的に人通りがある場所。一方赤色は、普段は通らない「死角」になりやすい場所を示します。これは、教師が生徒と2人