――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！■10月のムーンアクションは？10月の満月のことをネイティブアメリカンはHunter‘s Moon（狩猟月）と呼んでいました。夏の間に太ったシカやキツネを狩るのに適した月なのだそうです。この月は特別に明るく照らす時間も長