京都府舞鶴市で１０月８日午前、ツキノワグマによる人的被害が発生しました。４０代男性が軽傷です。舞鶴市によると８日午前１０時ごろ、市内在住の４０代男性が同市長浜地区の民家を訪れた際、庭にある柿の木から体長約７０ｃｍのツキノワグマが降りてきて、その男性の左前腕をひっかいたということです。ツキノワグマはその後、裏山に逃げ、男性は出血はなく軽傷です。舞鶴市は市民への注意喚起を行うとともに、当面の間