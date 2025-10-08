８日午前１１時２０分頃、秋田県大館市川口の米代川の堤防で、散歩していた同市の男性会社員（５０）がクマ２頭（体長約１・５メートルと約５０センチ）に遭遇し、うち１頭に襲われた。男性は鼻を骨折し、腕をかまれるなどの重傷を負った。命に別条はないという。大館署の発表によると、クマは茂みの中から現れ、男性に覆いかぶさった。男性は自ら１１９番し、市内の病院に搬送された。県警地域課によると、県内でクマの人身