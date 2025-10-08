囲碁の第50期名人戦7番勝負の第5局を終え、対局を振り返る芝野虎丸十段（左）と一力遼名人＝8日午後、甲府市囲碁の第50期名人戦7番勝負の第5局は7、8の両日、甲府市で打たれ、挑戦者の芝野虎丸十段（25）が226手で一力遼名人（28）＝棋聖・天元・本因坊との四冠＝に白番中押し勝ちし、対戦成績を2勝3敗とした。第6局は14、15日に愛知県田原市で行われる。