車いすで生活する女子高校生・河野桃子さん。彼女が全国大会で受賞したのが弁論の最優秀賞です。社会に訴えたい思いをまとめた7分間のスピーチ。木村知事の前で披露しました。 7日に県庁を訪れたのは東稜高校2年の河野桃子さんです。筋肉の発達が遅く、車いすで生活している河野さん。ことし7月に行われた全国高等学校総合文化祭の弁論部門で差別について訴え、最優秀賞・文部科学大臣賞を見事受賞しました。表敬訪問では