横断幕やプラカードを掲げ、シュプレヒコールを上げながら行進する大勢の人たち。地元メディアによると、インド中部のマディヤプラデシュ州で9月以降、せき止めシロップを服用した子供19人が死亡したと地元当局が発表。多くの子供が亡くなったことを受けて、インド各地で抗議デモが行われました。デモの参加者の中には、亡くなった子供たちの写真や名前などが書かれたボードを掲げる人もいました。ロイター通信によりますと、死亡