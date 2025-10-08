◆バレーボール男子国際親善試合第２日（８日、東京・有明アリーナ）日本とヨーロッパの王者対決第２戦で、世界最高峰リーグのイタリア１部セリエＡの強豪で欧州ＣＬ王者・ペルージャが大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーと対戦した。ペルージャはセッター・ジャンネリが先発。前日に４本のサービスエースを奪った石川祐希はスタメンから外れた。一方のサントリーは高橋藍らが先発も、パリ五輪代表のセッター・関田誠大は外