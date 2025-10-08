女優のすみれが７日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。父が再婚した当時の心境を振り返った。この日は、子連れで再婚した家族や事実婚によってできた家族「ステップファミリー」をテーマにトークを展開した。すみれは父に俳優の石田純一、母に女優の松原千明を持つ。?家系図?で自身の家族構成を説明。出演者からは「大河ドラマかと思った」「徳川家を見てるような」の声も飛ぶ中「みんな仲良いです