東大出身の女優・菊川怜（４７）が、意外な姿をアップした。菊川は８日までにインスタグラムで「テレビ東京の『ワンにゃフル物語』に１０／８（水）に出演します」とテレビ出演を報告。「可愛い動物達が沢山登場します！思わず涙してしまうような感動的なシーンもぜひご覧ください」と呼びかけた。投稿には、ピンクの猫のかぶりものを身につけたスタジオでのオフショットをアップ。東大工学部建築学科卒の知的タレントとし