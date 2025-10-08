今月13日に島根県で開かれる大学三大駅伝のひとつ「出雲駅伝」の初出場を決めた志學館大学。8日は壮行会が開かれ、選手たちが意気込みを語りました。 創部以来、初めて出雲駅伝の切符を勝ち取った鹿児島県の志學館大学。去年の12月、長崎県で開かれた九州学生駅伝で優勝し、九州代表ひと枠の座をつかみました。 8日の壮行会では、1年生から3年生までの選手10人が参加し、中村晃斗キャプテンはチームで13位以内、個人で1区