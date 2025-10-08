「電話応対の甲子園」と呼ばれる全国大会を目指し、日頃培ったスキルを競う大会が鹿児島市で開かれました。 「お電話ありがとうございます。牛タン遊座・片倉でございます」 集中した表情で、受話器と向き合う人たち。 カクイックス交流センターで開かれたコンクールには、『電話応対の甲子園』と呼ばれる全国大会を目指し、鹿児島県内各地の企業から17人が参加しました。 宮城県仙台市で全国大会が開催されるこ