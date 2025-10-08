薩摩川内市で8日午前、横断歩道を歩いて渡っていた女性が、しました。 薩摩川内警察署によりますと、8日午前11時前、薩摩川内市御陵下町の国道3号で、横断歩道を歩いて渡っていた女性が直進してきた軽乗用車にはねられました。 この事故で近くの三角潤子さん（87）が頭などを強く打ち、病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡しました。 警察は、軽乗用車を運転していた薩摩川内市五代町の施設職員、小城洋子容疑者（65）を