秋田朝日放送 秋田県内では８日、クマの人身被害が相次ぎました。大館市では川の堤防を散歩していた５０歳の男性がクマに襲われけがをしました。 警察によりますと、男性は米代川沿いの堤防で散歩をしていたところ、親子とみられる２頭のクマと遭遇し、親グマとみられるクマに顔や右腕などをかまれました。男性は鼻の骨が折れるなどの大けがをしました。命に別状はありません。 今年、県内のクマによる人身被害は２６件、