秋田朝日放送 高齢者の交通事故防止を目指して自動車の最新の安全機能を知るイベントが、秋田市で開かれました。イベントは地域の課題を考える地元の中学生が企画しました。 自動車販売店の秋田スズキ秋田本店で開かれた催しは、秋田市の秋田大学附属中学校の３年生が企画しました。附属中学校では、総合学習の一環として地元企業と連携し生徒が秋田の課題解決や地域活性について考える活動に取り組んでいます。高齢者の交