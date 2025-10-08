【新華社武夷山10月8日】中国福建省武夷山市では国慶節と中秋節が重なった連休（1〜8日）中、多彩な夜の文化観光イベントが催され、多くの観光客でにぎわった。茶文化をテーマとした没入型大型野外劇「印象大紅袍」は、空に輝く月や漂う茶の香りで観光客を千年の茶の物語にいざなった。中秋の夜（旧暦8月15日、今年は10月6日）には、全長200メートルの「祥瑞の竜」が街を練り歩き、おめでたい雰囲気を盛り上げた。イベント