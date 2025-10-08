ドル円は１５３円付近に上昇、２月１４日以来高値水準＝ロンドン為替 ドル円は高値を153円付近に伸ばしている。２月１４日以来の高値水準となっている。ただ、153円台に乗せ切るまでの動きにはなっていない。 USD/JPY152.92