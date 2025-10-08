７日、文昌宇宙科学普及センターに展示された運搬ロケット「長征５号Ｂ」の模型。（文昌＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社文昌10月8日】中国海南省文昌市の文昌宇宙科学普及センターはこのほど、改修工事が最終段階に入り、期間限定で一般公開されている。施設の運営能力とサービスレベルを確認し、本格的な開館に備える。同センターは、文昌宇宙発射場の立地を生かし、中国の宇宙開発が夢の追求から実現に至るまでの歩みを体系